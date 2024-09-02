Stellantis сохранит все 14 своих брендов. Даже убыточные

Stellantis решил не избавляться от неприбыльных марок. Все 14 брендов «под зонтиком» автогиганта останутся в строю. Об этом стало известно благодаря новому заявлению руководства концерна, которое недавно собиралось продать или вовсе отказаться от нерентабельных брендов. Теперь же стало известно, что Stellantis все же останется верным обещанию, которое дал в 2021 году, когда был сформирован: тогда концерн намеревался развивать все подконтрольные марки.

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Всего месяц назад глава Stellantis Карлос Таварес намекал на отставку нерентабельных брендов. По его словам, Stellantis уже не может позволить себе содержать бренды, которые не приносят прибыли.

Среди самых вероятных кандидатов на вылет эксперты называли Maserati, Lancia и DS Automobiles. Первой прочили продажу, двум другим — закрытие. При этом по крайней мере в отношении Lancia прогноз вызывает вопросы, так как марка недавно получила шанс на возрождение и представила новые модели. Обновляет линейку и Maserati.

Также в зоне риска оказались Chrysler и Dodge. Ассортимент первого после отставки седана 300C свелся к одной модели — минивэну Pacifica. Со вторым после появления кроссовера Hornet ситуация изменилась к лучшему, хотя модель и представляет собой переделанный Alfa Romeo Tonale.

Остальные брендам исчезновение либо продажа не грозят, говорили эксперты. Fiat, Opel/Vauxhall, Peugeot, Citroën, Jeep и Ram вполне конкурентоспособны, а Alfa Romeo Таварес недавно назвал «величайшей жемчужиной» концерна.