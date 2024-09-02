Эксперт назвал шесть главных автоновинок осени 2024 года на рынке РФ

Этой осенью на российском рынке появится ещё несколько иномарок, а также поступит в продажу флагманский SUV от "Москвича". Журнал "За рулём" напомнил о грядущих новинках.

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В сентябре на АвтоВАЗе начнётся производство удлинённой на 250 мм версии седана Vesta - Lada Aura. Автомобиль оснащён связкой мотора 1.8 Evo с безвтыковой ШПГ и без масложора и вариатором. Упор сделан на комфорт задних пассажиров, в дорогих версиях "Аура" получит кожаный салон. Целевая аудитория - административный аппарат и таксопарки.

До конца сентября в продаже должен появиться Chery Tiggo 9 c 249-сильным двигателем 2.0 литра и 8-ступенчатым "автоматом". Компанию в сегменте больших кроссоверов этой осенью ему составит отечественный "Москвич 8", который будет продаваться только с трёхрядным салоном.

Также на осень запланированы: FAW Bestune T90, самый доступный в линейке Jetour - "паркетник" X50 с начальной ценой 1,99 млн рублей, флагманский Tank 700, который будет представлен в трёх комплектациях.