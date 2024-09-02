С осени увеличились штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам в Москве

С 1 сентября повышен штраф за неоплату проезда по платным трассам. Нововведение, вступившее в силу с началом календарной осени, касается двух платных дорог в Москве — Московского скоростного диаметра и проспекта Багратиона. Штраф для водителей легковушек, не оплативших проезд, увеличился вдвое, с полутора до трех тысяч рублей, а владельцам автобусов и грузовиков теперь придется платить пять и 15 тысяч рублей соответственно. Рассылать штрафы вместо Ространснадзора отныне будет Московская административная дорожная инспекция.

© Motor.ru

Еще в середине августа стало известно, что штрафы за неоплату проезда по двум столичным платным дорогам вырастут. Аналогичную инициативу в настоящее время готовят к внесению и в Мособлдуму: обновленные штрафы заработают с начала следующего года на Мытищинской хорде и Южнолыткаринской автодороге, которые вскоре введут в эксплуатацию.

Согласно статистике, за 2023 год Ространснадзор вынес более миллиона штрафов за неоплату проезда по платным магистралям. Большая часть из них пришлись на Центральную кольцевую дорогу и трассу М-12 «Восток» — более 960 тысяч рублей. И хотя треть из этих штрафов отменили, так как автовладельцы успели погасить долг, проблема по-прежнему актуальна. Корень зла — те, кто скрывает автомобильные номера, чтобы их не могли считать камеры.

Бороться с такими правонарушителями предлагают в том числе и не совсем стандартными методами — например, не пускать их на АЗС. Ранее в «Автодоре» заявили, что действительно рассматривают такую возможность — отказывать в обслуживании на заправочных станциях водителям машин, у которых намеренно скрыты регистрационные знаки. Правда, пока только на одной платной трассе — М-12 «Восток».