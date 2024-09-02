Кроссоверы VGV в России подорожали до старта продаж

Как информирует "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу VGV, кроссоверы китайской марки будут продаваться в России от 2,15 млн рублей. Ранее же сообщалось, что машины предложат от 2,1 млн рублей. Таким образом, автомобили подорожали до старта продаж.

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VGV U70 Pro в пятиместном исполнении в версии Lifestyle с автоматической трансмиссией автомобиль оценили в 2,4 млн рублей, комплектация Executive обойдется в 2,6 млн рублей.

VGV U75 Plus будет предлагаться у нас в двух комплектациях. Он доступен только в семиместной компоновке. Начальная стоимость - 2,8 млн рублей.

У первого автомобиля под капотом турбомотор 1,5 литра мощностью 143 л.с., который может агрегатироваться как 6-ступенчатой МКП, так и 6-ступенчатым автоматом. У второго - двигатель на 199 сил, который трудится с 8-диапазонной АКП производства ZF.

Обе модели VGV выпускаются на заводе "Юнисон" в Республике Беларусь.

В России подешевел китайский кроссовер Exeed RX

Стоит отметить, что автомобили уже у дилеров. При этом о старте продаж будет объявлено дополнительно.