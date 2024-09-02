Салон российского Jetour X50 сняли на фото

Марка Jetour опубликовала официальные изображения салона новой модели X50, которая поступит в продажу в ближайшее время.

© Российская Газета

Сюрприза не случилось: интерьер Jetour X50 оказался в точности таким, каким показала его "РГ" на фото из Пекина. Однако подробности всё-таки появились. Так, заявлено, что покупателям будут доступны два варианта исполнения: в черном цвете с красными акцентами и комбинированном светло-сером с синими элементами.

Также озвучен перечень доступного оснащения: руль в кожаной оплётке с подогревом, регулировка водительского кресла - механическая или электрическая в шести направлениях в зависимости от уровня комплектации, подогрев передних сидений, передний и задний центральные подлокотники, цифровая приборная панель и мультимедиа с экранами диагональю 10,25 дюйма, встроенный Bluetooth-модуль, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка, система камер кругового обзора, аудиосистема с шестью динамиками, отдельные воздуховоды системы вентиляции, обогрева и кондиционирования для второго ряда, люк в крыше.

Jetour X50 - компактный кроссовер длиной 4397 мм и колёсной базой 2601 мм. Базовым силовым агрегатом для кроссовера является 113-сильный атмосферник объёмом 1,5 литра и 5-ступенчатая МКП, альтернатива - турбоверсия мотора с отдачей 147 л.с. и 210 Нм и 6-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод - передний.

Стартовую цену на Jetour X50 "РГ" называла ранее. В России новинка станет конкурировать с Geely Coolray, его копии первого поколения BelGee X50, Kaiyi X3 Pro, Chery Tiggo 4 Pro, "Москвичом 3", GAC GS3, Changan CS35 Plus и так далее.