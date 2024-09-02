Lada Iskra SW сфотографировали рядом с Lada Vesta SW

Появился снимок новой Lada Iskra SW рядом с универсалом Lada Vesta SW. Модель нового семейства Iskra, к производству которого в настоящее время готовится АвтоВАЗ, можно сравнить с уже продающейся Вестой — фотографию припаркованных рядом машин опубликовал Avtograd News. Особенно интересны габариты пятидверной Искры: задний свес заметно короче, чем у универсала Vesta, кроме того, автомобиль немного уступает Весте по длине и у него значительно меньшая площадь остекления.

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Премьера Lada Iskra состоялась в начале лета, запуск производства запланирован на осень, а в продажу новинка поступит в начале 2025 года. Уже подтверждено, что семейство будет состоять из седана, универсала и cross-универсала, которые оснастят двигателями объемом 1,6 литра мощностью 90 либо 106 лошадиных сил. Коробок передач будет аж три на выбор: пятиступенчатая/шестиступенчатая «механика» или автомат. По предварительным оценкам, стоить «базовая» Искра будет 1,2 миллиона рублей, то есть чуть дешевле «старшей» Lada Vesta, но дороже актуальной Granta.

© Avtograd News

В основу нового семейства «бюджетников» ляжет французская платформа СMF-B-LS, право на использование которой АвтоВАЗ получил после ухода Renault из России. Передняя подвеска представляет собой Макферсон, сзади — полузависимая балка.

На этой же архитектуре базируются бюджетные Renault Logan и Sandero третьего поколения, однако если французы сделали рывок вперед за счет электронной архитектуры, то Искра по причине санкций получит технические решения, уже «обкатанные» на Lada Vesta. В АвтоВАЗе ранее сообщали, что для «технологической независимости» в конструкции Lada Iskra использованы примерно четыре сотни новых деталей.

Габариты Lada Iskra известны: длина составляет 4333 миллиметра, ширина — 1777 миллиметров, высота — 1517 миллиметров, а расстояние между осями — 2603 миллиметра. Логан третьего поколения на 63 миллиметра длиннее, на 71 миллиметр шире и на 16 миллиметров ниже, а колесная база больше на 46 миллиметров. Если же сравнивать Iskra SW с Vesta SW, то Веста на 107 миллиметров длиннее.