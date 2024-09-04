В России снова сильно подорожали автозапчасти

В России зафиксирован рост цен на оригинальные запчасти для китайских автомобилей. За 12 месяцев показатель вырос на 45%, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

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Как отмечается, в августе 2024 года средняя стоимость деталей составила 63 тыс. рублей. Для сравнения: годом ранее цена была на уровне 44 тыс. рублей.

Колесный диск подорожал на 35,8%, до 23,3 тыс. рублей, заднее крыло — на 35,4%, до 151,2 тыс. рублей, передний бампер — на 70,9%, до 34,8 тыс. рублей, а передняя правая дверь — на 73%, до 110,5 тыс. рублей. Также отмечается что стоимость капота поднялась на 62,3%, до 85 тыс. рублей, лобового стекла — на 25,5%, до 52,1 тыс. рублей, решетки радиатора — на 42,1%, до 61,4 тыс. рублей.

Ранее «Известия» сообщили, что страховщики выступили за увеличение при ремонте по ОСАГО максимального расстояния от места жительства потерпевшего до станции техобслуживания вдвое, до 100 км. Кроме того, выяснилось, что они попросили разрешить компаниям выдавать направление на ремонт в сервис, который выбрал сам клиент, даже если у страховой не заключен с ним договор.