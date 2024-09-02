Стало известно, насколько подорожал кроссовер Haval Jolion в России за три года

В 2021 году китайская компания Haval представила в России кроссовер Haval Jolion. Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал "Российской газете", насколько подорожала модель за три года.

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"В то время цена новинки начиналась от 1 189 000 рублей. В 2022 году стоимость базовой версии Haval Jolion уже составляла 1 449 000 рублей, к концу года комплектация Comfort стала дороже на 350 000 рублей - 1 799 000 рублей.

В 2023 году прайс-листы на комплектацию с передним приводом, механической трансмиссией и 143-сильным 1,5-литровым мотором обновились уже до 1 999 000 рублей, то есть выросли почти на 10%. За версию с семиступенчатым "роботом" надо было доплатить 100 000 рублей.

В текущем году цена базовой комплектации осталась прежней, а если приобретать новый авто по системе трейд-ин, можно сэкономить еще 100 000 рублей. При этом стартовая версия не является примитивной: модель оснащена электроподогревом передних сидений, электрическим передними и задними стеклоподъемниками, имеет дистанционный ключ", - отметил специалист.

Получается, что базовое исполнение китайского кроссовера за три года подорожало на 810 000 рублей.

До этого маркетинговое агентство НАПИ рассказало, что стоимость владения Haval Jolion за 1 км составляет 19,87 рублей, в месяц - около 24,8 тысячи рублей. За год набегает 298 тысяч рублей, за пять лет - 1,49 млн рублей.

Ранее "РГ" сообщала, Haval Jolion стал бестселлером российского рынка. Также владельцы кроссовера рассказали, какие есть плюсы и минусы у модели.