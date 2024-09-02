Седельный тягач МАЗ-54402L получил обновленную внешность и интерьер.

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«За рулем» уже рассказывал о юбилейной серии новых тягачей МАЗ-54402L, выпуск которой приурочен к 80-летию Минского автозавода. Таких грузовиков выпущено 80 единиц, и по ним можно предположить, какой будет эта модель, да и весь вектор развития завода в целом. Кабина получила рестайлинг – поменялась облицовка и бампер, у логотипа появилась светодиодная подсветка.

Комплектация – топовая, со множеством дополнительных опций: сиденье повышенной комфортности, два спальных места, холодильник, кондиционер, независимый воздушный отопитель, система спутникового позиционирования и многое другое. Тягачи оснащены дизелями Weichai WP12 экокласса Евро-5, развивающими 454 л.с. и работающими в паре с роботизированной коробкой передач Fast Gear – таким образом, силовой агрегат полностью китайский.

Топливные баки – увеличенного объема, 800+400 л. Снаряженная масса седельного тягача – 8600 кг. А масса, приходящая на ССУ («седло», кстати, белорусского производства, как и некоторые другие узлы), составляет 10 300 кг.