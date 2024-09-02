Стала известна самая аварийная улица в столице

В Москве в прошлом году самой аварийной дорогой внутри МКАД был Ленинский проспект, а в этом году самая высокая частота ДТП зафиксирована на Варшавском шоссе. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на "АльфаСтрахование".

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Оказалось, что на юге столицы в первые шесть месяцев 2024 года произошло более 2% от общего количества аварий. Далее идут Дмитровское, Ленинградское и Каширское шоссе, а также Ленинский и Ленинградский проспекты, проспект Мира, Волгоградский проспект, Профсоюзная улица и шоссе Энтузиастов.

Интересно, что на проспекте Мира, Профсоюзной улице и Кутузовском проспекте снизилась аварийность.

Ранее Дептранс Москвы сообщал, что самые частые причины ДТП в Москве - наезд на пешехода и переход дороги в неположенном месте.

Там также добавили, что столица остается одним из самых безопасных городов для детей в стране. Так, например, в Московской области с начала года в результате ДТП погибли 18 детей, в Краснодарском крае - 14 детей, в Ленинградской области - 9 детей, в Татарстане - 8 детей, в Москве - 5 детей.