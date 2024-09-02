Российский автобренд признан самым шумным в Германии

В Германии назвали самый шумный автомобильный бренд, и это не немецкая марка. В Германии опубликован рейтинг автомобилей, зарегистрированных в ФРГ, по числу производимых ими децибел шума. Возглавил рейтинг не бренд сверхскоростных спорткаров.

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Первое место списка заняли автомобили российского производителя Lada. По данным Statista, уровень шума этих машин превышает все остальные показатели — 73,6 децибела. Чуть отстают Morgan (73,4 децибела), Lamborghini (72,3), Aston Martin (72,1), Lotus (72,1), Ferrari (71,9), Bentley (71,6), Alpine (71,4) и Ineos (71,2).

Более тихими машинами считаются японские — Nio (66 децибел), Nissan (66), Honda (65,9), Mazda (65,7) и Lynk & Co (65,1). Самый тихий автомобиль создали китайские производители. Средний уровень шума зафиксирован у Great Wall Motor — 64 децибела.

Среди машин немецкого автопрома самым шумным стал Porsche с показателем 70,3 децибела, а самым тихим — Smart с 66 децибелами.

Ранее стало известно, что в США водителя Lamborghini Huracan Performante оштрафовали за слишком шумный двигатель. Энтони Аквилино был вынужден подать в суд на город из-за несправедливого, по его мнению, штрафа в размере 800 долларов. Он пытается его опротестовать, доказав невиновность.