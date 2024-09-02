По итогам августа в России было продано 38,2 тыс. автомобилей Lada, что на 14,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на заявление компании АвтоВАЗ пишет РИА Новости.

При этом, по данным пресс-службы завода, в общей сложности за январь - август 2024 года в России продано 293,5 тыс. пассажирских и коммерческих Lada, что на 42,2% превышает результат аналогичного периода 2023 года.

Продажи самой популярной машины бренда Lada Granta в августе соответствовали среднегодовому показателю, всего за последний месяц лета было реализовано 16,7 тыс. машин. А по итогам 8 месяцев продано 137,9 тыс. автомобилей, что на 4,4% больше, чем годом ранее.

Компания также продала в августе 11,5 тыс. штук Lada Vesta, что на 72,9% превышает прошлогодние показатели. А по итогам 8 месяцев продано 84,2 тыс. таких моделей (рост в 4,9 раза). Также было продано 1 042 пассажирских универсала и 465 фургонов Lada Largus.

«Стабильные показатели продаж в августе продемонстрировали и внедорожники: реализовано 3721 Lada Niva Legend и 4182 Lada Niva Travel. По итогам 8 месяцев модель Niva Legend улучшила свой результат на 25,6% (продано 30 699 автомобилей). Lada Niva Travel окончила 8 месяцев с итогом в 33 743 автомобиля (+12,7% к аналогичному периоду прошлого года)», - говорится в заявлении пресс-службы.

В июле осведомленные источники сообщили, что линия по выпуску Lada Granta перешла на график со сверхурочной работой. При этом предприятие в Тольятти работает в две смены — с семи часов утра до часа ночи. А сверхурочные работы оплачивают в двойном размере.

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В АвтоВАЗе также отмечали, что имеют достаточные производственные мощности для обеспечения госзакупок автомобилей для чиновников. А спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что парламентарии должны ездить на «Москвичах», Lada, Aurus и «Волгах».