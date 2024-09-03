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Лучшие внедорожники Америки: выбор испытателей

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Jeep Grand Cherokee L (9 баллов из 10). Десятую строчку занял длиннобазный «Джип» с трехрядным салоном. На момент испытаний существовал выбор между алюминиевым 3,6-литровым V6 (297 л.с.) и прекрасным в своей старомодности 5,7-литровым V8 Hemi с чугунным блоком цилиндров, нижневальной архитектурой и двумя клапанами на цилиндр (362 л.c.). Карьера последнего, увы, подошла к концу. Если говорить о мощных топливных модификациях, то американские дивизионы концерна Stellantis (Jeep входит в его состав) перешли на более тяговитую рядную «твинтурбошестерку» Hurricane. Правда, для Grand Cherokee L она недоступна.
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Jeep Grand Cherokee L (9 баллов из 10). Десятую строчку занял длиннобазный «Джип» с трехрядным салоном. На момент испытаний существовал выбор между алюминиевым 3,6-литровым V6 (297 л.с.) и прекрасным в своей старомодности 5,7-литровым V8 Hemi с чугунным блоком цилиндров, нижневальной архитектурой и двумя клапанами на цилиндр (362 л.c.). Карьера последнего, увы, подошла к концу. Если говорить о мощных топливных модификациях, то американские дивизионы концерна Stellantis (Jeep входит в его состав) перешли на более тяговитую рядную «твинтурбошестерку» Hurricane. Правда, для Grand Cherokee L она недоступна. 
© Motor.ru
Плюсы: «Самые дорогие исполнения предлагают настоящую роскошь, вмещает до семи человек, годится для бездорожья лучше среднестатистического семейного кроссовера».Минусы: «Не слишком доступен, V6 недостает рафинированности, с V8 топливная экономичность резко снижается».Вердикт: «Grand Cherokee L сочетает в себе джиповский дух оффроудных приключений с люксовой обстановкой, в результате получился отличный семейный автомобиль для путешествий».
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Плюсы: «Самые дорогие исполнения предлагают настоящую роскошь, вмещает до семи человек, годится для бездорожья лучше среднестатистического семейного кроссовера».Минусы: «Не слишком доступен, V6 недостает рафинированности, с V8 топливная экономичность резко снижается».Вердикт: «Grand Cherokee L сочетает в себе джиповский дух оффроудных приключений с люксовой обстановкой, в результате получился отличный семейный автомобиль для путешествий». 
© Motor.ru
Mazda CX-70 (9 баллов из 10). В рейтинге Car and Driver засветились две родственные «Мазды» и находятся они отнюдь не на соседних позициях. Довольно неожиданно, ведь главное отличие CX-70 от сопоставимой по размерам CX-90 (о ней мы расскажем дальше) — это наличие третьего ряда сидений. Силовая установка у них одинаковая — продольная рядная «турбошестерка» объемом 3,3 литра (345 л.с.) с 48-вольтовым электродовеском и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод полный с муфтой подключения передней оси. Длина — 5100 мм и, тем не менее, «семидесятку» записали в мидсайзы.
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Mazda CX-70 (9 баллов из 10). В рейтинге Car and Driver засветились две родственные «Мазды» и находятся они отнюдь не на соседних позициях. Довольно неожиданно, ведь главное отличие CX-70 от сопоставимой по размерам CX-90 (о ней мы расскажем дальше) — это наличие третьего ряда сидений. Силовая установка у них одинаковая — продольная рядная «турбошестерка» объемом 3,3 литра (345 л.с.) с 48-вольтовым электродовеском и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод полный с муфтой подключения передней оси. Длина — 5100 мм и, тем не менее, «семидесятку» записали в мидсайзы. 
© Motor.ru
Плюсы: «Мощный рядный шестицилиндровый двигатель, уверенная управляемость, высококачественные материалы отделки».Минусы: «Вялая работа «автомата», ненадежный контроллер мультимедийной системы, цена как у трехрядного CX-90».Вердикт: «CX-70 дарит те же приятные и премиальные ощущения от среднеразмерного кроссовера, как и собрат CX-90, но без третьего ряда сидений».
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Плюсы: «Мощный рядный шестицилиндровый двигатель, уверенная управляемость, высококачественные материалы отделки».Минусы: «Вялая работа «автомата», ненадежный контроллер мультимедийной системы, цена как у трехрядного CX-90».Вердикт: «CX-70 дарит те же приятные и премиальные ощущения от среднеразмерного кроссовера, как и собрат CX-90, но без третьего ряда сидений». 
© Motor.ru

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Hyundai Santa Fe (9 баллов из 10). Полностью новый «Хёндэ» пятого поколения резко контрастирует как с предшественником, так и с прочими машинами в хит-параде «геометрическим» антуражем а-ля луноход из фантастической киновселенной. Плоские формы позволили сделать салон и багажник просторнее и практичнее. Лаконичное торпедо украшено мониторами и сенсорным экраном вместо привычной центральной консоли. Дизельных моторов нет, только бензиновые ДВС или гибриды. В данном случае Car and Driver говорит о 2,5-литровой «турбочетверке» (281 л.с.) и восьмиступенчатом преселективном «роботе» с двумя сцеплениями.
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Hyundai Santa Fe (9 баллов из 10). Полностью новый «Хёндэ» пятого поколения резко контрастирует как с предшественником, так и с прочими машинами в хит-параде «геометрическим» антуражем а-ля луноход из фантастической киновселенной. Плоские формы позволили сделать салон и багажник просторнее и практичнее. Лаконичное торпедо украшено мониторами и сенсорным экраном вместо привычной центральной консоли. Дизельных моторов нет, только бензиновые ДВС или гибриды. В данном случае Car and Driver говорит о 2,5-литровой «турбочетверке» (281 л.с.) и восьмиступенчатом преселективном «роботе» с двумя сцеплениями. 
© Motor.ru
Плюсы: «Высококонцептуальный дизайн экстерьера, тихий и комфортный ход, широкий проем задней двери».Минусы: «Коробка передач «путается» на низких скоростях, мало места для ног на третьем ряду, неинтересная управляемость».Вердикт: «Не позвольте смелой, квадратной внешности обмануть себя; Santa Fe по-прежнему ставит во главу угла практичность для семейных задач и комфорт».
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Плюсы: «Высококонцептуальный дизайн экстерьера, тихий и комфортный ход, широкий проем задней двери».Минусы: «Коробка передач «путается» на низких скоростях, мало места для ног на третьем ряду, неинтересная управляемость».Вердикт: «Не позвольте смелой, квадратной внешности обмануть себя; Santa Fe по-прежнему ставит во главу угла практичность для семейных задач и комфорт». 
© Motor.ru
Hyundai Palisade (9,5 баллов из 10). Немного странно видеть пятиметровый паркетник в одной компании с Santa Fe, но из этой песни слов не выкинешь. Автомобиль дебютировал в 2018 году уже успел обновиться, но даже на закате карьеры пользуется спросом. Пока фотошпионы охотятся за прототипом нового Palisade, дилеры рапортуют о росте продаж. Например, в Штатах за 2023-й продано 89 509 штук против 82 688 годом ранее. Под капотом атмосферный, работающий по экономичному циклу Аткинсона V6 объемом 3,8 литра (295 л.с.) в связке с восьмиступенчатой автоматической КП. Не стоит думать, что «Хендэ» медлительный увалень — ускорение до 97 км/ч (60 миль/ч) занимает 6,4 секунды.
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Hyundai Palisade (9,5 баллов из 10). Немного странно видеть пятиметровый паркетник в одной компании с Santa Fe, но из этой песни слов не выкинешь. Автомобиль дебютировал в 2018 году уже успел обновиться, но даже на закате карьеры пользуется спросом. Пока фотошпионы охотятся за прототипом нового Palisade, дилеры рапортуют о росте продаж. Например, в Штатах за 2023-й продано 89 509 штук против 82 688 годом ранее. Под капотом атмосферный, работающий по экономичному циклу Аткинсона V6 объемом 3,8 литра (295 л.с.) в связке с восьмиступенчатой автоматической КП. Не стоит думать, что «Хендэ» медлительный увалень — ускорение до 97 км/ч (60 миль/ч) занимает 6,4 секунды. 
© Motor.ru
Плюсы: «Высококлассный интерьер, множество стандартных функций, привлекательная стартовая цена».Минусы: «Шум ветра в районе зеркал заднего вида, узкие вещевые отсеки в дверях, стайлинг «love-it-or-hate-it» («полюбить или возненавидеть»)».Вердикт: «Доступные начальные Palisade наверняка понравятся семьянинам, в то время как топовые нацелены на люксовых конкурентов с многочисленными наворотами, крутым дизайном и красивой внутренней отделкой».
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Плюсы: «Высококлассный интерьер, множество стандартных функций, привлекательная стартовая цена».Минусы: «Шум ветра в районе зеркал заднего вида, узкие вещевые отсеки в дверях, стайлинг «love-it-or-hate-it» («полюбить или возненавидеть»)».Вердикт: «Доступные начальные Palisade наверняка понравятся семьянинам, в то время как топовые нацелены на люксовых конкурентов с многочисленными наворотами, крутым дизайном и красивой внутренней отделкой». 
© Motor.ru
Ford Bronco Raptor (9,5 баллов из 10). В стройные ряды прагматичных моделей затесалась экстремальная вариация рамного внедорожника от спортивного подразделения Ford Performance. Трехлитровая 424-сильная «турбошестерка» EcoBoost — не главный и далеко не единственный козырь перед обычным Bronco. Шасси кардинально переделано, усилено и подготовлено для оффроудных авантюр. Дорожный просвет с «37-ми» шинами BFGoodrich KO2 — колоссальные 333 мм! До 97 км/ч (60 миль/ч) Raptor разгоняется за 5,6 секунды.
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Ford Bronco Raptor (9,5 баллов из 10). В стройные ряды прагматичных моделей затесалась экстремальная вариация рамного внедорожника от спортивного подразделения Ford Performance. Трехлитровая 424-сильная «турбошестерка» EcoBoost — не главный и далеко не единственный козырь перед обычным Bronco. Шасси кардинально переделано, усилено и подготовлено для оффроудных авантюр. Дорожный просвет с «37-ми» шинами BFGoodrich KO2 — колоссальные 333 мм! До 97 км/ч (60 миль/ч) Raptor разгоняется за 5,6 секунды. 
© Motor.ru

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Плюсы: «Серьезная динамика, классные буксировочные способности (свыше двух тонн), удивительно изысканный на дороге».Минусы: «Огромная ширина превращает парковку в мучение, смехотворно низкая топливная экономичность, не столь мощный, как другие Raptor от Ford».Вердикт: «Нужен внедорожник, чтобы возить детей в школу и играючи преодолевать пересеченную местность? Bronco Raptor с легкостью справится с обеими задачами».
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Плюсы: «Серьезная динамика, классные буксировочные способности (свыше двух тонн), удивительно изысканный на дороге».Минусы: «Огромная ширина превращает парковку в мучение, смехотворно низкая топливная экономичность, не столь мощный, как другие Raptor от Ford».Вердикт: «Нужен внедорожник, чтобы возить детей в школу и играючи преодолевать пересеченную местность? Bronco Raptor с легкостью справится с обеими задачами». 
© Motor.ru
Ford Bronco (9,5 баллов из 10). Bronco гораздо компромисснее «раптора», но выглядит настоящим генералом болот и карьеров на фоне плюс-минус конструктивно похожих кроссоверов. Собственно, фордовский соперник Jeep Wrangler таковым и является: в его активе рамная платформа, задняя балка моста, длинный список опции (в том числе внедорожных), разные варианты кузовов. Турбодвигатели EcoBoost — «два и три» (304 л.с.) и 2,7-литровый V6 (335 л.с.).
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Ford Bronco (9,5 баллов из 10). Bronco гораздо компромисснее «раптора», но выглядит настоящим генералом болот и карьеров на фоне плюс-минус конструктивно похожих кроссоверов. Собственно, фордовский соперник Jeep Wrangler таковым и является: в его активе рамная платформа, задняя балка моста, длинный список опции (в том числе внедорожных), разные варианты кузовов. Турбодвигатели EcoBoost — «два и три» (304 л.с.) и 2,7-литровый V6 (335 л.с.). 
© Motor.ru
Плюсы: «Веселее большинства внедорожников, множество опций и конфигураций, лучше, чем Jeep Wrangler».Минусы: «Износостойкие материалы интерьера кажутся дешевыми, сильный шум от дороги и ветра, низкие запасы у дилеров».Вердикт: «Ford Bronco — один из лучших способов насладиться вылазкой на природу».
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Плюсы: «Веселее большинства внедорожников, множество опций и конфигураций, лучше, чем Jeep Wrangler».Минусы: «Износостойкие материалы интерьера кажутся дешевыми, сильный шум от дороги и ветра, низкие запасы у дилеров».Вердикт: «Ford Bronco — один из лучших способов насладиться вылазкой на природу». 
© Motor.ru
Toyota Land Cruiser (9,5 баллов из 10). Наследник культового Land Cruiser Prado 150 ожидаемо попал в список лучших и является единственным «крузаком» в США. Полноразмерная 300-я серия там не представлена, а желающим приобрести full-size от Toyota одна дорога — к внедорожнику Sequoia. Напомним, что современный Land Cruiser 250 сохранил раму, балку заднего моста, постоянный полный привод и широкий арсенал вспомогательных систем. В американской спецификации он делит гибридную начинку i-Force Max с пикапом Tacoma. А именно 2,4-литровую «турбочетверку», встроенный в восьмиступенчатую автоматическую КП электромотор и аккумуляторную батарею емкостью 1,87 кВт⋅ч. Совокупно — 331 л.с.
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Toyota Land Cruiser (9,5 баллов из 10). Наследник культового Land Cruiser Prado 150 ожидаемо попал в список лучших и является единственным «крузаком» в США. Полноразмерная 300-я серия там не представлена, а желающим приобрести full-size от Toyota одна дорога — к внедорожнику Sequoia. Напомним, что современный Land Cruiser 250 сохранил раму, балку заднего моста, постоянный полный привод и широкий арсенал вспомогательных систем. В американской спецификации он делит гибридную начинку i-Force Max с пикапом Tacoma. А именно 2,4-литровую «турбочетверку», встроенный в восьмиступенчатую автоматическую КП электромотор и аккумуляторную батарею емкостью 1,87 кВт⋅ч. Совокупно — 331 л.с. 
© Motor.ru
Плюсы: «Мощная гибридная система, более скромные габариты (в сравнении с большим Land Cruiser), прекрасно подходят для оффроуда, доступнее, чем раньше».Минусы: «Базовый салон производит дешевое впечатление, ограниченные буксировочные возможности, нет опционального третьего ряда сидений».Вердикт: «Новый уменьшенный Land Cruiser выигрывает за счет более адекватной цены и впечатляющих внедорожных качеств».
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Плюсы: «Мощная гибридная система, более скромные габариты (в сравнении с большим Land Cruiser), прекрасно подходят для оффроуда, доступнее, чем раньше».Минусы: «Базовый салон производит дешевое впечатление, ограниченные буксировочные возможности, нет опционального третьего ряда сидений».Вердикт: «Новый уменьшенный Land Cruiser выигрывает за счет более адекватной цены и впечатляющих внедорожных качеств». 
© Motor.ru

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Mazda CX-90 (9,5 баллов из 10). Вот так сюрприз — CX-90 с дополнительным рядом сидений здорово обскакал CX-70 и вышел на третью строчку хит-парада. В действительности между ними всего полбалла благодаря несколько лучшей функциональности и вместительности. Силовая установка аналогичная — рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,3 литра с наддувом (345 л.с.) и восьмиступенчатый «автомат».
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Mazda CX-90 (9,5 баллов из 10). Вот так сюрприз — CX-90 с дополнительным рядом сидений здорово обскакал CX-70 и вышел на третью строчку хит-парада. В действительности между ними всего полбалла благодаря несколько лучшей функциональности и вместительности. Силовая установка аналогичная — рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,3 литра с наддувом (345 л.с.) и восьмиступенчатый «автомат». 
© Motor.ru
Плюсы: «Продуманное внутреннее оформление, плавная работа ДВС, хорошая управляемость для таких размеров».Минусы: «Тесное сиденье третьего ряда, ход немного жестковат, премиальные цены на топовые комплектации».Вердикт: «Трехрядный кроссовер Mazda поднимается по социальной лестнице благодаря высококлассному дизайну, множеству стандартному и опциональному оснащению».
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Плюсы: «Продуманное внутреннее оформление, плавная работа ДВС, хорошая управляемость для таких размеров».Минусы: «Тесное сиденье третьего ряда, ход немного жестковат, премиальные цены на топовые комплектации».Вердикт: «Трехрядный кроссовер Mazda поднимается по социальной лестнице благодаря высококлассному дизайну, множеству стандартному и опциональному оснащению». 
© Motor.ru
Toyota Grand Highlander (10 баллов из 10). Десять из десяти «выбил» здоровенный Highlander (плюс 166 мм к длине относительно обычного паркетника и 99 мм к расстоянию между осями) с третьим рядом кресел и индивидуальным стайлингом. В дизайн-студии Calty постарались, чтобы Grand отличался от короткого «Хайлендера», хотя оба построены на платформе GA-K и имеют поперечную компоновку. Открывает линейку модификация с турбокомпрессорным «два и четыре» (269 л.с.), восьмиступенчатым «автоматом», передним или полным приводом. Далее идет 248-сильный гибрид (атмосферник объемом 2,5 литра, электромотор и еще один опциональный на задней оси), а также Hybrid Max (367 л.с.), у которого 2,4-литровый турбодвигатель, электромотор, шестиступенчатая АКП и полным привод по умолчанию. В обзоре Car and Driver речь идет о простой топливной версии.
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Toyota Grand Highlander (10 баллов из 10). Десять из десяти «выбил» здоровенный Highlander (плюс 166 мм к длине относительно обычного паркетника и 99 мм к расстоянию между осями) с третьим рядом кресел и индивидуальным стайлингом. В дизайн-студии Calty постарались, чтобы Grand отличался от короткого «Хайлендера», хотя оба построены на платформе GA-K и имеют поперечную компоновку. Открывает линейку модификация с турбокомпрессорным «два и четыре» (269 л.с.), восьмиступенчатым «автоматом», передним или полным приводом. Далее идет 248-сильный гибрид (атмосферник объемом 2,5 литра, электромотор и еще один опциональный на задней оси), а также Hybrid Max (367 л.с.), у которого 2,4-литровый турбодвигатель, электромотор, шестиступенчатая АКП и полным привод по умолчанию. В обзоре Car and Driver речь идет о простой топливной версии. 
© Motor.ru
Плюсы: «Удобный для взрослых третий ряд сидений, акры грузового пространства, решения в салоне для удобства для всей семьи».Минусы: «Рулевое управление ощущается слишком легким, пресный стиль, не такой быстрый, как его гибридный собрат».Вердикт: «Grand укрепляет репутацию «Хайлендера», но добавляет еще больше места для пассажиров и их груза».
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Плюсы: «Удобный для взрослых третий ряд сидений, акры грузового пространства, решения в салоне для удобства для всей семьи».Минусы: «Рулевое управление ощущается слишком легким, пресный стиль, не такой быстрый, как его гибридный собрат».Вердикт: «Grand укрепляет репутацию «Хайлендера», но добавляет еще больше места для пассажиров и их груза». 
© Motor.ru
Kia Telluride (10 баллов из 10). Большая Kia построена на общей платформе Hyundai Palisade, но забралась на вершину хит-парада. Журнал так проникся ей, что включил в крайне разношерстные рейтинги «2024 10Best Trucks and SUVs» (в нем есть и паркетники, и пикапы) и «2024 Editors' Choice» (выбор редакции). Начинка как у «Хендэ» — 3,8-литровый атмосферник и восьмиступенчатый «автомат».
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Kia Telluride (10 баллов из 10). Большая Kia построена на общей платформе Hyundai Palisade, но забралась на вершину хит-парада. Журнал так проникся ей, что включил в крайне разношерстные рейтинги «2024 10Best Trucks and SUVs» (в нем есть и паркетники, и пикапы) и «2024 Editors' Choice» (выбор редакции). Начинка как у «Хендэ» — 3,8-литровый атмосферник и восьмиступенчатый «автомат». 
© Motor.ru

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Плюсы: «Просторная кабина, даже начальный Telluride хорошо нафарширован, максимальные предлагают почти роскошную обстановку».Минусы: «Не азартная управляемость, не такой экономичный, как четырехцилиндровые конкуренты, системы помощи водителю иногда навязчивы».Вердикт: «Независимо от комплектации или стоимости Telluride имеет привлекательный перечень оснащения, который удовлетворит как семьи, так и тех, кто ищет премиальный паркетник по доступной цене».
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Плюсы: «Просторная кабина, даже начальный Telluride хорошо нафарширован, максимальные предлагают почти роскошную обстановку».Минусы: «Не азартная управляемость, не такой экономичный, как четырехцилиндровые конкуренты, системы помощи водителю иногда навязчивы».Вердикт: «Независимо от комплектации или стоимости Telluride имеет привлекательный перечень оснащения, который удовлетворит как семьи, так и тех, кто ищет премиальный паркетник по доступной цене». 
© Motor.ru

Российский рынок по большей части принадлежит китайцам, а вот за океаном картина совсем другая, и разнообразия там не в пример больше. Желающему приобрести паркетник или внедорожник формата mid-size предстоит непростая дилемма, помочь с которой может рейтинг авторитетного журнала Car and Driver. В нем десятки моделей с ранжированием по итогам обстоятельных тест-драйвов, но нас интересуют лучшие. К каждой машине прилагается мнение американских экспертов — оценка по 10-бальной шкале, плюсы, минусы и общий вердикт.

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