Toyota Grand Highlander (10 баллов из 10). Десять из десяти «выбил» здоровенный Highlander (плюс 166 мм к длине относительно обычного паркетника и 99 мм к расстоянию между осями) с третьим рядом кресел и индивидуальным стайлингом. В дизайн-студии Calty постарались, чтобы Grand отличался от короткого «Хайлендера», хотя оба построены на платформе GA-K и имеют поперечную компоновку. Открывает линейку модификация с турбокомпрессорным «два и четыре» (269 л.с.), восьмиступенчатым «автоматом», передним или полным приводом. Далее идет 248-сильный гибрид (атмосферник объемом 2,5 литра, электромотор и еще один опциональный на задней оси), а также Hybrid Max (367 л.с.), у которого 2,4-литровый турбодвигатель, электромотор, шестиступенчатая АКП и полным привод по умолчанию. В обзоре Car and Driver речь идет о простой топливной версии.