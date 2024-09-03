Лучшие внедорожники Америки: выбор испытателей
Российский рынок по большей части принадлежит китайцам, а вот за океаном картина совсем другая, и разнообразия там не в пример больше. Желающему приобрести паркетник или внедорожник формата mid-size предстоит непростая дилемма, помочь с которой может рейтинг авторитетного журнала Car and Driver. В нем десятки моделей с ранжированием по итогам обстоятельных тест-драйвов, но нас интересуют лучшие. К каждой машине прилагается мнение американских экспертов — оценка по 10-бальной шкале, плюсы, минусы и общий вердикт.