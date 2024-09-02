Рассказываем, как изменились цены на новые авто в России

Перечислены новые автомобили, которые подорожали в России в конце лета. В период с 16 по 31 августа прайс-листы скорректировали две марки из числа тех, которые официально представлены на российском рынке, — это Solaris и Exeed, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на исследование «Цена Авто». У Solaris подорожали все четыре модели, включая HS (он же Hyundai Solaris в прошлом). Китайский премиум-бренд Exeed, напротив, отметился снижением цен.

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В модельной линейке Solaris переписали стоимость HS, но только в модификации с автоматической коробкой передач, — седан прибавил в цене 15-130 тысяч рублей, что эквивалентно 0,7–6 процентам. Кроме того, на 30-130 тысяч рублей, или 1,5-6 процентов увеличилась стоимость Solaris KRS (Kia Rio) и кросс-хэтчбека Solaris KRX (Kia Rio X). Наконец, кроссовер Solaris HC (Hyundai Creta) стал дороже на 98-113 тысяч рублей, или на 3,8-4 процента.

Что касается Exeed, то кроссовер RX подешевел на 100 тысяч рублей, то есть на 1,9-2,1 процента. По состоянию на начало сентября модель стоит от 4 090 000 до 5 040 000 рублей.

В конце августа свои данные по изменениям цен на новые автомобили опубликовала Федеральная служба государственной статистики. Из отчета ведомства следовало, что в последний летний месяц цены на машины российских брендов в среднем увеличились на 1,28 процента, при этом стоимость иномарок практически не изменилась. Если же рассматривать период с начала 2024 года, то российские автомобили подорожали в среднем на 3,99 процента, а иномарки — на 0,32.

Резкий рост цен ожидается к 2025 году — машины подорожают почти на 30 процентов, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Причина тому — увеличение утилизационного сбора, ставки которого будут ежегодно пересматриваться.