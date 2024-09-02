Названы самые надежные марки автомобилей с пробегом

Агентство Consumer Reports, составляющее потребительские рейтинги, подготовило список автомобильных марок, подержанные автомобили которых являются самыми надёжными.

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В исследовании приняли участие модели возрастом от 5 до 10 лет.

Рейтинг CS возглавил бренд Lexus, который набрал 75 баллов из ста возможных. Это на три балла больше, чем у Toyota, а самыми надёжными моделями в своих категориях стали Corolla Hybrid, RAV4 Hybrid и Tacoma.

Дальше идёт более существенная просадка по набранным очкам: Mazda набрала 59 баллов, купе Miata 2019 года названо самым надёжным спортивным авто стоимостью менее 20 тысяч долларов, а CX-9 - самым надёжным семейным SUV в аналогичной ценовой категории.

Acura заняла четвёртое место, набрав 57 баллов, 55 очков - у материнской Honda.

Марка Buick получила шестое место - 47 баллов, модель, на которую стоит обратить внимание, если нужен авто с пробегом - кроссовер Buick Envision.

BMW оказалась на седьмой строчке рейтинга (46 баллов), за немецкой премиум-маркой следуют: Subaru (46), Nissan (45), Mercedes-Benz (43).

Ранее список самых беспроблемных автомобилей, которые без капиталки могут проехать более 400 тысяч км, составил портал iSeeCars.