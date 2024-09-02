Volkswagen не исключил закрытия заводов из-за экономии

Автопроизводитель Volkswagen не исключает закрытия заводов и вызванных производственной необходимостью увольнений сотрудников в рамках принятой в 2023 году программы экономии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление, принятое после заседания руководства концерна.

С точки зрения правления, следует провести масштабную реструктуризацию марок группы Volkswagen AG.

"В нынешней ситуации без скорого принятия мер нельзя исключить и закрытия заводов по производству автомобилей и комплектующих", - считают в компании.

К тому же руководство полагает, что поставленных целей по экономии средств не достигнуть за счет запланированного ранее сокращения рабочих мест за счет частичного выхода сотрудников на пенсию и единовременных выплат. В связи с этим руководство приняло решение прекратить действие гарантий занятости, которые были с 1994 года прописаны в трудовых договорах.

Глава концерна Оливер Блуме обосновал курс жесткой экономии тем, что положение европейского автопрома в последнее время осложняется в том числе тем, что на европейский рынок проникают все новые игроки. Принятая в 2023 году Volkswagen программа экономии призвана увеличить прибыль до 2026 года на €10 млрд.