У российских Omoda уменьшилось количество комплектаций

Omoda сократила ассортимент комплектаций кроссовера C5 и седана S5 в России. Из него исчезли все версии 2023 года и несколько 2024-го, но цены при этом не изменились. Вседорожник C5 по-прежнему стоит от 2 229 900 рублей, четырехдверка S5 — от 1 999 900.

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Марка Omoda сократила число комплектаций кроссовера C5 и седана S5 в России. Ревизия затронула все версии 2023 года и отдельные исполнения 2024-го, выяснили «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга прайс-листов бренда. Начальные цены моделей при этом не изменились.

Кроссовер C5 2024 года выпуска вдобавок лишился версии Joy за 2 426 900 рублей, поэтому теперь он продается в пяти комплектациях: Fun, Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme. Гамма двигателей прежняя: у переднеприводных C5 — турбомотор 1.5 мощностью 147 сил и вариатором, полноприводных — 150-сильная «четверка» 1.6, сопряженная с семиступенчатым «роботом» DCT.

У седана S5 ревизия оказалась серьезнее: он не только избавился от всех комплектаций 2023 года, но также потерял две версии 2024 года — Tech за 2 044 900 рублей и Ultra за 2 229 900 рублей. Теперь S5 предлагают только в варианте Classic за 1 999 000 рублей, который отпраздновал рыночный дебют в июне.

По сравнению с двумя другими комплектациями Omoda S5, у Classic нет LED-оптики, электропривода зеркал, панорамного люка, боковых подушек и шторок безопасности, беспроводной зарядки для смартфона, а также одного USB разъема сзади и 12-вольтовой розетки спереди. Кроме того, вместо камер кругового обзора у «классической» Omoda S5 стоит обычная камера заднего вида, а вместо климат-контроля — кондиционер.