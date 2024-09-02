Chery Tiggo 4 Pro сертифицировали для сборки в России

В России завершена сертификация автомобилей Chery Tiggo 4 Pro местной сборки, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на реестр Одобрений типа транспортного средства (ОТТС).

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По данным издания, заявителем ОТТС на кроссовер Chery Tiggo 4 Pro (внутризаводской индекс Т3Х), а также предприятием-изготовителем значится компания «АГК», бывший завод Volkswagen в Калуге. При этом точные характеристики автомобиля, одобренного к производству в России, в открытом доступе отсутствуют.

Также в начале августа компания «АГК» оформила ОТТС на автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max (Т32). Кроме того, в продаже уже появились кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro Max (T31) российской сборки с российским VIN-кодом, напоминают «Китайские автомобили».