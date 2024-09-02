Володин призвал увеличить локализацию российских авто

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал увеличить локализацию автомобилей российского производства. Спикер палаты 2 сентября посетил Московский политехнический университет, где готовят специалистов для крупнейших компаний РФ в области автопрома, промышленности, IT и креативных индустрий.

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Володину продемонстрировали одну из разработок высшего учебного заведения — макет будущего городского электромобиля категории L7, создаваемого по заказу одного из российских автопроизводителей. Это будет первый полностью локализованный в России электромобиль. Как отметил спикер палаты, крайне важно, что такой необходимый для жителей страны проект, как разработка первого полностью российского электромобиля, доверили преподавателям и студентам вуза.

«Это городской автомобиль — то, чего люди ждут. Если он будет доступен, у такого автомобиля есть будущее. Очень хорошо то, что он полностью из наших, отечественных компонентов», — передает его слова пресс-служба Госдумы.

Володин также напомнил, что в настоящее время локализация автомобилей российских марок составляет около 40-60 процентов, подчеркнув, что ее нужно увеличивать.

Кроме того, председатель Госдумы указал на важность создания необходимых условия для того, чтобы на инженерные специальности приходили лучшие. По его словам, надо дополнительно выделять деньги на приобретение лабораторного оборудования для будущих инженеров, поскольку они изучают не только высшую математику, но и сопротивление материалов, теоретическую механику, металловедение.