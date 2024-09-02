«Автотор» запустил продажи 3,5-тонного грузовичка Ambertruck JL

«Автотор» вывел на рынок грузовичок Ambertruck JL. Калининградское предприятие начинает продажи еще одной модели под собственной маркой Ambertruck, в линейке которой уже есть шасси на 7,5, 9,3 и 12 тонн, а так же пикап [Ambertruck Work](https://motor.ru/news/ambertruck-work-10-06-2024.htm). Новый автомобиль — компактный грузовик JL — идеально подходит для городских условий, заверяет производитель. Розничная стоимость шасси со 109-сильным дизельным двигателем стартует с 2 890 000 рублей.

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Общая длина Ambertruck JL составляет 5,9 метра, колесная база — 3,36 метра. Грузоподъемность равна 1,56 тонны. В движение автомобиль привод четырехцилиндровый дизельный мотор 2.8 мощностью 109 лошадиных сил, пару которому поставляет пятиступенчатая «механика».

В список стандартного оборудования включены кондиционер и регулируемая рулевая колонка. Автомобиль подготовили к работе в России: снаружи нанесли антикоррозийное и антигравийное покрытия, а кабина водителя прошла катафорезное грунтование c воскование скрытых полостей. Кроме того, сварные швы дополнительно загерметизировали, нанесли мастику на колесные арки и защитную пленку на капот.

Купить Ambertruck JL можно будет не только в России, но ещё в Белоруссии и Казахстане. Цены в других странах «Автотор» не озвучил.

В конце августа у «Автотор» запустил новый завод, выпускающий моторы для электрокаров. Пока их желают в тестовом режиме: это двигатели мощностью от 23 до 140 киловатт (31-190 лошадиных сил). Вероятно, первым делом их получат электрокары самого «Автотора» под маркой «АмберАвто».