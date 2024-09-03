Чаще всего россияне проверяют историю машин до миллиона рублей

Вырос интерес россиян к проверке историий возрастных и премиальных машин. Наибольшая доля запросов приходится на машины стоимостью от 500 тысяч до миллиона рублей — 31,07% от всех проверок. Следующий по популярности запрос — автомобили от одного до двух миллионов рублей — 27,53% запросов. Это на 2,71% больше, чем в тот же период прошлого года. На третьем по популярности месте — машины до 500 тысяч рублей составляют — 23,52%.

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На почти 19% выросло число запросов на машины стоимостью от двух до трёх миллионов рублей — 9,42%, от трёх до пяти миллионов рублей — до 5,84% (рост на 29,53%). Впечатляют цифры премиального сегмента. Машины стоимостью до 5 миллионов рублей интересуют клиентов гораздо чаще, чем в прошлом году. Доля запросов выросла до 2,61%, что на 56,27% по сравнению с первыми семью месяцами 2023 года.

Среди возрастных категорий машин наибольшую долю занимают автомобили возрастом 12-16 лет, запросы на которые составляют 30,64%. Чуть меньше запросов поступает на машины в возрасте от 6 до 11 лет — 30,61%. Увеличился интерес к автомобилям старше 17 лет — до 24.57% запросов. И меньше всего россияне спрашивают про относительно новые автомобили в возрасте до 5 лет — 14,18% от общего числа проверок.

Руководитель развития бизнеса Автотеки Константин Болдырев, подводя итог исследования, заявил, что в этом году покупатели стали более тщательно подходить к выбору автомобиля, ведь для многих покупка машины — инвестиция.