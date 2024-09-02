Автомобили Lada назвали самыми шумными в Германии

В Германии российские автомобили Lada признали самыми шумными в стране в сегменте легковых машин. Об этом пишет Welt со ссылкой на исследование немецкой компании Statista по итогам 2023 года.

Первую строчку в антирейтинге заняла марка Lada с показателем в 73,6 децибел. За ней следуют Morgan (73,4 децибела), Lamborghini (72,3) и Aston Martin (72,1).Также шумными признали Lotus (72,1), Ferrari (71,9), Bentley (71,6), Alpine (71,4) и Ineos (71,2).

Более тихими машинами в Германии назвали японские Nio (66 децибел), Nissan (66), Honda (65,9), Mazda (65,7) и Lynk & Co (65,1). При этом наименее шумные авто оказались у китайского производителя Great Wall Motor (64).

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» реализовал в августе 38,2 тыс. автомобилей, что на 15% больше, чем в июле.

«Всего за 8 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 293,5 тыс. пассажирских и коммерческих Lada (+42,2% к аналогичному периоду прошлого года)», — отмечается в сообщении производителя.

В августе было продано 11,5 тыс. Lada Vesta, что почти на 73% больше, чем в том же месяце 2023-го. С начала года в России реализовано 84,2 тыс. Vesta.