Иностранных таксистов могут обязать сдавать экзамен на права

Иностранных водителей такси предлагается обязать сдавать экзамен не только на знание правил дорожного движения, но и управление транспортными средствами. С такой инициативой выступила группа депутатов. Законопроект уже внесен в Госдуму. Однако одни эксперты считают это предложение недоработанным, а другие уверенны, что такие требования будут реализовываться только на бумаге.

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На сегодняшний день, согласно статье 25 части 18.3 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", тем мигрантам, которые хотят работать в сфере пассажирских перевозок достаточно сдать теоретическую часть экзамена, а навыки вождения подтверждаются на основании имеющихся национальных прав.

Группа депутатов с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким предложила обязать иностранных граждан сдавать практический экзамен по вождению для получения водительского удостоверения категории "B" для работы в легковом такси.

Законопроектом же предлагается выдавать права категории "B" иностранцам только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. Изменения предлагается внести в Федеральные законы "О безопасности дорожного движения" и "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации".

- Каждый второй таксист в России - мигрант, особенно в крупных городах. Они перевозят наших граждан, детей без проверки навыков вождения в нашей стране. Это оборачивается тысячами трагедий. Количество ДТП с летальным исходом по вине мигрантов за год выросло на 24%. Больше 2 тысяч аварий в крупных городах. Нельзя доверять жизни наших граждан плохо подготовленным водителям-иностранцам, склонным к агрессивному вождению. Ситуацию исправит полноценный экзамен с теоретической и практической частями, - сообщил Леонид Слуцкий.

Кроме того, законопроектом предлагается обязать иностранных граждан, которые уже получили российские права категории "B" и работают в такси, сдать практический экзамен в срок до 1 июня 2025 года.

Согласно статистике, за 2023 год с участием водителей-иностранцев легкового такси зарегистрировано 934 ДТП, что составило 30,3% от всех происшествий с участием данного транспорта. Виновными в таких ДТП были признаны 58,9% водителей-иностранцев. Таким образом, существует проблема в подтверждении реальных навыков вождения у таких водителей.

Для повышения безопасности такси необходимо обязательное профессиональное обучение

Как говорит президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, До 1 апреля 2024 года для обмена иностранного водительского удостоверения категории "В" на российское необходимо было сдать и теоретический, и практический экзамен в Госавтоинспекции. Однако с 1 апреля эта норма изменилась, и остался только теоретический экзамен.

- На наш взгляд, для повышения безопасности перевозок пассажиров легковыми такси, эту ситуацию необходимо кардинально изменить - ввести не только практический экзамен в дополнение к теоретическому, но и обязательное профессиональное обучение, поскольку для работы в такси необходимо досконально знать российское законодательство в сфере дорожного движения, в сфере перевозок пассажиров и управлять транспортным средством на высоком качественном уровне, - утверждает Татьяна Шутылева.

Как рассказал руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума такси Станислав Швагерус, норма и по сдаче полноценных экзаменов таксистами, и про их обучение активно поддерживается в обществе. Но, к сожалению, она плохо реализуема. В Москве есть система КИС "АРТ", благодаря которой о каждом водителе такси все известно, он имеет свой ID-код. Водители даже проходят подготовку и проверку знаний, которая, пока, добровольная, но с 1 марта следующего года станет обязательной. В регионах, при отсутствии информации о водителях такси, это сложно реализовать. Можно обязать работодателя, чтобы он не принимал на работу водителями такси тех, кто не прошел обучение, не заменил права на российские. Но уже давно в стране действуют требование об ограничениях в приеме на работу водителями иностранцев, которые не получили российские права категорий "С" и "D". Но работает это только на бумаге. По факту, просто растет количество водителей-нелегалов.