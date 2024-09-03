Угнанный Porsche 911 Turbo был обнаружен спустя 6 лет простоя в мастерской

Классические Porsche 911 Turbo в последнее время стоят целого состояния, поэтому заброшенный экземпляр поколения 993 представляет собой довольно неожиданное зрелище.

Этот экземпляр, который, как сообщается, находится в Саудовской Аравии, имеет довольно бурное прошлое: он пропал без вести на шесть лет, прежде чем ее воссоединили с первоначальным владельцем.

Пользователь, опубликовавший фотографии в сети Reddit, пишет:

«У этой машины действительно длинная история, она была в очень хорошем состоянии, пока однажды ее не угнали, и мой друг нашел ее после 6 лет простоя в какой-то старой заброшенной автомастерской, привез домой и теперь планирует ее восстановить, что действительно здорово!»

Пост вызвал неоднозначную реакцию пользователей социальной сети. Большинство комментаторов умоляли фотографа и его друга продолжить реставрацию автомобиля и просили их задокументировать процесс. Другие были более скептически настроены по отношению к предыстории, задаваясь вопросом, как такой дорогой кусочек автомобильной истории мог остаться незамеченным на протяжении такого длительного времени в какой-то мастерской.

Porsche 911 припаркован под порванным чехлом и накопил на кузове много грязи. Хуже того, салон всё это время был доступен для внешних воздействий, в результате чего всё покрылось пылью и плесенью. Мы также видим треснувший задний бампер.

Несмотря на плохие новости, Porsche, похоже, не получил за всё это время серьезных повреждений, что вселяет в нас оптимизм относительно его потенциала для восстановления.

Поколение 993 занимает особое место в сердцах поклонников Porsche, как последний из 911 с воздушным охлаждением. Он был представлен в 1995 году с 3,6-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, мощностью 402 л. с. (300 кВт).

993 также был первым поколением 911 Turbo с полным приводом и поставляется с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. Такие особенности, как более широкие задние крылья, спортивные бамперы и большое антикрыло, отличают Turbo от остальной линейки, делая его еще более желанным для коллекционеров Porsche.

Будем надеяться, что с заброшенным 911 будут обращаться бережно, и владелец вернет ему первоначальный вид.