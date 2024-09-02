Россиянам напомнили обязательные условия для получения знака «Инвалид»

В ноябре 2018 года начало действовать правило размещения знака в виде жёлтого квадрата с чёрным изображением инвалидного кресла спереди или сзади автомобиля на лобовом или заднем стекле. Чтобы получить знак, нужно обратиться с заявлением в письменном виде в любое бюро медико-социальной экспертизы. К заявлению нужно приложить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, справку об установлении инвалидности.

В ноябре 2018 года начало действовать правило размещения знака в виде жёлтого квадрата с чёрным изображением инвалидного кресла спереди или сзади автомобиля на лобовом или заднем стекле. Чтобы получить знак, нужно обратиться с заявлением в письменном виде в любое бюро медико-социальной экспертизы. К заявлению нужно приложить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, справку об установлении инвалидности, сообщает Авто Mail.Ru

После того, как знак будет получен, нужно будет через отделение ПФР, «Госуслуги» или МФЦ подать заявление в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. В заявлении нужно указать марку, модель и государственный номер машины, дату начала использования автомобиля инвалидом. После рассмотрения заявления машину зарегистрируют в Федеральном реестре инвалидов.

Среди льгот, которые даёт знак «Инвалид», — возможность бесплатной парковки на специальных местах для инвалидов, а также под знаками, запрещающими стоянку.

Стоит помнить, что стоянка на местах для инвалидов возможна только в том случае, если на машине есть знак «Инвалид». Если этого знака нет, неизбежен штраф в пять тысяч рублей. И это правомерно даже при регистрации автомобиля в Федеральном реестре инвалидов. Такой же штраф будет наложен в случае, если при проверке документов инспектором ГАИ ни у водителя, ни у пассажиров не окажется с собой удостоверения инвалида. Должностным лицам будет выписан штраф в размере 20 тысяч рублей, юридическим — 500 тысяч, а знак конфискуют. Штраф человеку без подтверждения ограниченных возможностей здоровья обжалованию не подлежит.

Чтобы избежать неожиданных трат и неприятностей, достаточно не пользоваться знаком без оснований, не парковаться на специальной парковке, если в машине нет инвалида, а также обязательно зарегистрировать транспортное средство в Федеральном реестре инвалидов.