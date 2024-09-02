В России создали самые тонкие в мире наручные часы

Российский часовщик Константин Чайкин презентовал прототип невероятно тонких наручных часов, толщина корпуса которых составляет всего 1,65 миллиметра. Эти часы также очень лёгкие, — их вес чуть превышает 13 граммов. Механизм смонтирован в корпусе диаметром 40 миллиметров, который выполнен из легированной нержавеющей стали. На лицевой стороне располагаются два сапфировых стекла, защищающие циферблаты часов и минут.

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Сам Чайкин рассказал, что идею создания таких ультратонких часов ему подсказал один из клиентов. Когда часовщик показал ему сложный механизм, клиент заметил, что это не самая большая задача, и предложил попробовать разработать максимально тонкий корпус. Эта тема всегда была актуальна в часовом деле, и после обсуждения Чайкин решил полностью посвятить себя этому проекту.

Часы ThinKing, разработанные Чайкиным, имеют запас хода в 32 часа и уникальный механизм с двойным балансом и зубчатым сцеплением, на который подана патентная заявка. Чайкин также патентует ультратонкий заводной барабан, созданный по его собственному дизайну. На данный момент имеется только работающий прототип, но в будущем может начаться серийное производство. Пока компания не раскрывает информацию о сроках и ценах, но до появления ThinKing самыми тонкими были часы от Bulgari с толщиной корпуса 1,7 миллиметра.