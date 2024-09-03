Кроссовер Tata Curvv оказался богаче и дороже конкурирующего Citroen Basalt

У нового паркетника из Индии широкая гамма: клиентам предложены машины с бензиновыми или дизельным моторами, а еще можно выбрать электрокар. Список оборудования топ-версии по местным меркам впечатляет.

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Серийное кросс-купе с именем Curvv индийская компания Tata Motors показала в июле. Тогда, напомним, представили сразу два варианта: «углеводородный» и электрический, с приставкой EV. Как и было обещано, первым на рынок вышел электрокар – на родине заказы начали принимать в августе. Теперь же в Индии опубликован прайс-лист машин с ДВС.

Внешность «купе» сделана в новом фирменном стиле Таты, основоположником которого как раз стал концептуальный предвестник Curvv, дебютировавший еще в 2022 году. Кстати, стиль этот уже примерили рестайлинговые кроссоверы Nexon, Harrier и Safari, а также электрический паркетник Punch EV. Характерные особенности дизайна – двухъярусная головная оптика и оформленные в виде единой плашки задние фонари.

Кроме того, у Tata Curvv спереди имеется дополнительная светодиодная полоска, плюс «купе» получило выдвижные ручки дверей. Электроверсию от модели с ДВС можно отличить по оригинальному переднему бамперу и гладкой заглушке на месте радиаторной решетки. Внутри же Curvv почти полностью скопировал нынешний Tata Nexon – тут аналогичные панель, руль, цифровая приборка и «парящий» планшет мультимедийной системы.

Длина «углеводородного» паркетника Tata Curvv равна 4308 мм, «электрички» – 4310 мм. Остальные габариты совпадают: ширина – 1810 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 2560 мм. Для сравнения, размеры кросс-купе Citroen Basalt, главного конкурента Curvv: 4352/1765/1593 мм, расстояние между осями – 2651 мм. Заявленный объем багажника новинки Таты (независимо от модификации) – 500 литров против 470 литров у Базальта.

«Традиционный» Tata Curvv предложен с тремя двигателями на выбор. Бензиновая линейка включает знакомую по другим моделям компании турботройку Revotron 1.2 (на «купе» она выдает 120 л.с. и 170 Нм) и новый трехцилиндровый же турбодвижок Hyperion 1.2 с непосредственным впрыском, отдача которого составляет 125 л.с. и 225 Нм. Клиенты также могут выбрать кросс-купе с турбодизелем Kryojet 1.5 (118 л.с., 260 Нм). Все перечисленные моторы сочетаются с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Правда, на данный момент полный прайс-лист опубликован только для машин с МТ – цены всех комплектаций с «роботом» раскроют чуть позже. Привод в любом случае лишь передний.

«Зеленый» Tata Curvv EV тоже исключительно переднеприводный, у него две модификации: с электромотором мощностью 150 или 167 л.с. (максимальный крутящий момент един для обеих версий – 215 Нм). В первом случае электрокроссу положена батарея емкостью 45 кВт*ч, во втором – аккумулятор на 55 кВт*ч. Запас хода – 502 и 585 км соответственно (по местному циклу).

Базовый Tata Curvv имеет светодиодную оптику, 16-дюймовые колеса, кондиционер с ручным управлением и шесть подушек безопасности. «Средние» версии – это мультимедийная система (с экраном диагональю 7” или 10,25”), камера заднего вида и автоматический «кондер». А вот топовое кросс-купе по уровню оснащения ничем не уступает моделям более именитых марок: в арсенале такой пятидверки значатся 18-дюймовые диски, система бесконтактного открывания багажника (достаточно провести ногой под бампером), панорамный люк в крыше с голосовым управлением, климат-контроль, полноценная виртуальная приборка (10,25 дюйма), мультимедиа с экраном на 12,3 дюйма, вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Отметим, Citroen Basalt куда беднее, его максимум – одна камера, «климат» да беспроводная зарядка.

За бензиновый Tata Curvv с механикой сейчас просят 999 000 – 1 749 000 рупий (около 1,07 млн – 1,88 млн рублей по текущему курсу), дизельный паркетник с МТ обойдется в 1 149 000 – 1 769 000 рупий (1,2 млн – 1,9 млн рублей). Кроссовер с 7DCT стоит от 1 249 000 рупий (1,34 млн рублей). Цена электрического «купе» Таты варьируется от 1 749 000 до 2 199 000 рупий (1,88 млн – 2,4 млн рублей). Citroen Basalt в Индии пока доступен только с бензиновыми моторами – это трехцилиндровый атмосферник 1.2 (82 л.с.) и его турбоверсия на 110 л.с. Коробки – механика или классический автомат. «Купе» от Citroen стоит 799 000 – 1 362 000 рупий (857 000 – 1,46 млн рублей).