Эксперт рассказал о надежном Vоlkswagen Polo Plus с «атмосферником» 1.5 и АКПП

Эксперт «За рулем» рассказал о надежном Vоlkswagen Polo Plus на нашем рынке.

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Китай был и остается основным поставщиком товаров по параллельному импорту — все крупные партии новых автомобилей поступают именно из этой страны. Наш эксперт Сергей Зиновьев поделился, какие новинки параимпорта могут стать отличной альтернативой официально представленным в России автомобилям.

Среди них он особо выделил Volkswagen Polo Plus, по китайским меркам – очень бюджетный автомобиль. Увы, схема параллельного импорта удваивает цену: у нас хэтчбек стоит минимум 2,5 млн рублей. По своей концепции он близок к нашему Polo Sedan — надежная рабочая лошадка без роботов и турбированных двигателей. Только Polo Plus выпускается исключительно для китайского рынка на СП SAIC-Volkswagen. Мнение специалиста Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»: – Машина привлекательна простыми и понятными главными агрегатами.

Под капотом – атмосферный мотор 1.5 (113 л.с.) с распределенным впрыском, представляющий собой упрощенную версию наддувного 1.5 TSI семейства EA211 Evo. И сочетается двигатель с шестиступенчатым японским гидроавтоматом Aisin, который у нас хорошо изучен. Посетовать можно на скудное, по китайским меркам, оснащение. Но все необходимое, вплоть до круиз-контроля, есть. Не хватать будет разве что тепла зимой: подогрев сидений недоступен даже как опция. Что еще можно рассмотреть для покупки по параллельному импорту, вы узнаете здесь.