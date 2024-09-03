Китайские автомобили заполонили российский рынок. Только официально продающих в РФ брендов уже несколько десятков. Портал "АвтоВзгляд" рассказал, что необходимо сделать с машиной из КНР сразу после покупки.

Так, эксперты издания рекомендуют срочно провести антикоррозионную обработку китайского автомобиля, которая должна затронуть не только днище, но также его пороги, арки и все швы. При этом лучше доверить эту процедуру не дилеру, а фирме, которая специализируется на этой процедуре.

Далее не стоит забывать, что слабое место у машин из Поднебесной - это лакокрасочное покрытие. Поэтому эксперты рекомендуют обклеивать машину антигравийной пленкой.

Также в прошлом году было много нареканий на электрику - не все китайские машины справились с нашими холодами. Так что рекомендация такая - нужно обратиться к профильную компанию, которая все проверит.

Еще один совет - стоит преодолевать неровные участки дороги на "китайце" гораздо осторожнее, чем на других автомобилях. Дело в том, что у моделей из КНР слабая подвеска. Так, уже после 50 тысяч км пробега могут прийти в негодность шаровые опоры и сайлентблоки.

Стало известно, как изменилось отношение россиян к китайским автомобилям

Ранее эксперты рассказали, станут ли китайские автомобили лучше японских и корейских. Кроме того, сообщалось, на каких машинах предпочитают ездить сами китайцы.

Кстати, выручка дилеров от продажи новых автомобилей китайских марок в России по итогам января-июля 2024-го составила 1,7 трлн рублей.