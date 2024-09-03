Шесть брендов снизили цены на автомобили в России в августе

В России в августе шесть брендов снизили цены на автомобили. Однако пока сохраняется тенденция на подорожание, пишет портал "Автоновости дня", который проанализировал прайс-листы производителей: если шесть брендов снизили цены, то девять марок скорректировали стоимость в сторону увеличения.

В начале августа кроссовер Citroen C5 Aircross, выпускающийся компанией "Автомобильные технологии" на заводе "ПСМА Рус", стал доступнее на 400 тысяч рублей. Chery сделала "прямую" скидку на кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 8 Pro: модели стали доступнее на 90 и 20-150 тысяч рублей соответственно.

Дистрибьютор "МБ Рус" стремится распродать полноприводные пикапы Tunland G7 в топовой комплектации 2023 года выпуска - на них сделали скидку в размере 500 тысяч рублей.

У Changan, пишет сайт, подешевела практически вся модельная линейка: автомобили марки стали доступнее на 30-200 тысяч рублей. Однако есть исключение - флагманский кроссовер Changan CS95: в первой половине августа начальные версии подешевели, но затем Changan убрал прямую скидку в 100 тысяч рублей у топовых Tech и Black Edition Tech.

"Моторинвест" снизила стоимость кросс-купе DFSK ix5: его единственная комплектация Premium стала дешевле на 600 тысяч рублей. Также отмечено снижение стоимости у бренда Exeed - поправки коснулись моделей Exeed VX и Exeed RX.

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В остальном машины только дорожали. Иногда это косвенное удорожание, связанное с исчезновением из продажи версий 2023 года, которые продавались большим дисконтом - так случилось, например, с Jaecoo J7. Повысились цены на УАЗ "Буханку" в свете перехода на "Евро-5", на 15-130 тысяч рублей подорожали автомобили Solaris, АвтоВАЗ изменил прайсы некоторых моделей Lada, изменилась стартовая стоимость кроссовера "Москвич 3", подорожал практически весь модельный ряд Geely и кроссоверы родственного бренда BelGee.