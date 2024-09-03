Tesla начнет выпуск шестиместной Model Y в КНР

Американская корпорация Tesla начнет выпуск шестиместной модели электрического кроссовера Model Y в Китае с конца 2025 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника.

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По их информации, Tesla обратилась к поставщикам комплектующих с просьбой подготовиться к значительному увеличению объемов производства Model Y на заводе в Шанхае, который выпускает четырехместные автомобили. На этом фоне агентство отмечает, что до сих пор остается неясным, как Tesla намерена нарастить объемы производства на этом заводе, учитывая, что корпорация пока ожидает одобрения властями КНР ее запроса на расширение участка, на котором располагается предприятие.

Reuters напоминает, что компания выпустила Model Y в 2020 году и работает над модернизацией этой модели. Новая версия должна быть рассчитана на пять мест, а ее релиз ожидается в начале 2025 года. По оценкам агентства, выпуск шестиместного кроссовера в дополнение к этому свидетельствует о том, что корпорация "испытывает давление в КНР со стороны местных конкурентов", включая таких производителей электрокаров, как Nio и Zeekr.

Компания Tesla была основана в 2003 году инженерами Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. В 2004 году ее основным инвестором стал американский инженер и предприниматель Илон Маск. Штаб-квартира Tesla располагается в городе Остин. По состоянию на 2023 год активы компании оценивались в $106,618 млрд, а ее чистая прибыль - в $14,999 млрд.