Автоэксперт объяснил, как сразу понять, что машина была в аварии

"На глаз" не всегда можно узнать, побывала ли машина в аварии. Только специалист после тщательной диагностики может точно определить, был ли автомобиль в ДТП и какие последствия это будет иметь для его эксплуатации. Однако существует несколько признаков, которые должны насторожить покупателя. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

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"Среди таких можно, например, назвать зазоры между панелями кузова. Если они неравномерные или слишком большие, это может быть следствием некачественного ремонта после аварии.

При осмотре рекомендую обратить особое внимание на дефекты кузова, особенно в таких нетипичных местах, как пороги, подкрылки и пр. Различные вмятины, царапины и трещины на кузове в целом могут говорить о происшествии.

Насторожить должен и неравномерный цвет кузова: если, например, отличается оттенок на разных панелях, или присутствуют следы перекраски, то это может быть признаком ремонта после аварии.

Рекомендую еще обратить особое внимание на состояние автосалона. Если видны следы удара или повреждения (например, разрыв подушек безопасности, деформации панелей или разрывы потолка), то это также может указывать на аварию", - отметил специалист.

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