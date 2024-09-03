Российские автовладельцы изменили отношение к китайским автомобилям

Китайский автопром стал в условиях дефицита новых автомобилей спасением для российского рынка. Ещё несколько лет назад при постоянном притоке "корейцев" и европейских авто китайские модели оставались уделом авантюристов. Сейчас - другое дело. "Известия" рассказали, как изменилось отношение россиян к "китайцам": рост их объёмов реализации - настоящая любовь или выбор от безысходности?

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Больше половины опрошенных изменили своё отношение в лучшую сторону. 41% респондентов считают, что китайский автопром предлагает широкий выбор моделей, среди которых можно найти достойный автомобиль.

Почти четверть - 24% - участников опроса ответили, что в текущей ситуации, когда альтернатив стало значительно меньше, авто из КНР являются достойной заменой ушедшим с рынка моделям.

Около 16% опрошенных сказали, что "китайцы" - идеальное соотношение цена-качество.

Негативное отношение к автопрому КНР выразили 18% опрошенных: они недовольны уровнем безопасности, надёжностью и затратами на содержание. Также респонденты отметили, что "китайцам" ещё далеко до моделей брендов из Кореи, Японии и Европы.