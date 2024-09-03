Chery стала первой в списке Forbes в России

Китайский автопроизводитель впервые занял первую строчку рейтинга крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes. Выручка Chery по итогам 2023 года составила 590,3 млрд рублей.

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В данный рейтинг включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным корпорациям или физическим лицам по состоянию на 23 августа 2024 года.

Также в топ-10 крупнейших иностранных компаний в РФ вошли ещё несколько китайских автопроизводителей: Great Wall Motor с выручкой 323 млрд рублей и компания Geely Automobile, получившая в 2023 году 199,6 млрд рублей.

Ранее "РГ" рассказывала, как изменилось отношение россиян к китайскому автопрому за последнее время.