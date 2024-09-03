В России начали продавать новый Genesis GV70

Автомобиль Genesis GV70 на российский автомобильный рынок в настоящее время поставляется путем параллельного импорта, стоимость его от 14 000 000 рублей.

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Genesis GV70 в России реализуется в версии Ultimate, которая комплектуется 2,5-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 249 лошадиных сил, коробка передач механическая, привод полный. Прямыми конкурентами Genesis GV70 на российском автомобильном рынке выступают такие модели как: Mercedes-Benz GLC, BMW X3 и Audi Q5.

Genesis, это премиальный суббренд Hyundai. Автомобили данного бренда продавали в России официально в период с 2020 по 2022 года, после этого производитель покинул рынок.

Кроме модели Genesis G70, в августе текущего года на российском автомобильном рынке также в продаже появилась еще одна модель бренда Genesis G90. Стоимость данной модели оценивается от 17 900 000 рублей. В движение Genesis G90 приводит 3,5-литровый бензиновый двигатель внутреннего сгорания мощность которого заявлена в 415 лошадиных сил. Привод полный, трансмиссия автоматическая восьмиступенчатая.

Габариты Genesis G90, согласно официально заявленной информации производителем, составляют в длину – 5 275 мм, в ширину – 1 930 мм, в высоту – 1 490 мм, колесная база – 3 180 мм. Данная модель в свое оснащение получила акустическое ветровое стекло, камеру кругового обзора, систему автоматического управления светом, подогревом лобового стекла и рядом иных опций, салон отделан качественно кожей Nappa.

Напомним, что стоимость автомобилей Genesis уже осенью текущего года увеличиться минимум на 30% на фоне увеличения утилизационного сбора. Повышение утилизационного сбора будет происходить на ежегодной основе до 2030 года.