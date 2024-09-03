Дилеры продают новые Kia Soul российского производства

В продаже у дилеров были обнаружены Kia Soul российского производства без пробега, сообщает Autonews, однако есть нюанс.

© Российская Газета

Эти автомобили можно считать новыми формально, так как они 2022 года выпуска. Один из дилеров рассказал, что такие Kia Soul доступны в ограниченном количестве, так как собираются из оставшихся на кузовов с VIN-номером.

Автомобиль в комплектации Prestige с бензиновым мотором 1.6 и 6-ступенчатым "автоматом" стоит 2 284 900 рублей, версия Luxe со 150-сильным двигателем 2.0 литра обойдётся в 3 090 000 рублей.

При покупке скидка на машину может достигнуть 700 000 рублей, но для этого нужно оформить кредит и сдать старую машину в трейд-ин. Отмечается, что цены на почти трёхлетний Kia Soul сопоставимы с действительно новыми авто, ввезёнными по параллельному импорту.