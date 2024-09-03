Грозит проблемами: дилеры продают "новые" Kia Soul российского производства
В продаже у дилеров были обнаружены Kia Soul российского производства без пробега, сообщает Autonews, однако есть нюанс.
Эти автомобили можно считать новыми формально, так как они 2022 года выпуска. Один из дилеров рассказал, что такие Kia Soul доступны в ограниченном количестве, так как собираются из оставшихся на кузовов с VIN-номером.
Автомобиль в комплектации Prestige с бензиновым мотором 1.6 и 6-ступенчатым "автоматом" стоит 2 284 900 рублей, версия Luxe со 150-сильным двигателем 2.0 литра обойдётся в 3 090 000 рублей.
При покупке скидка на машину может достигнуть 700 000 рублей, но для этого нужно оформить кредит и сдать старую машину в трейд-ин. Отмечается, что цены на почти трёхлетний Kia Soul сопоставимы с действительно новыми авто, ввезёнными по параллельному импорту.