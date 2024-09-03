Продажи новых автомобилей в России в январе-августе выросли на 52%

Продажи новых автомобилей в России в январе-августе 2024 года выросли на 52%, до 1,174 млн единиц. Об этом сообщили в Минпромторге.

За это время выпуск отечественных автомобилей превысил 516 тысяч единиц, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года.

Рынок легковушек за отчетный период вырос на 63%, до 994,6 тысячи авто, рынок легких коммерческих автомобилей - на 37%, до 84 тысяч. Продажи грузовиков упали на 10% и составили 81,3 тысячи штук, продажи автобусов - выросли на 12%, до 13,6 тысячи штук.

Электрокаров было реализовано 13,8 тысячи машин, что на 86% больше, чем в январе-августе 2023 года.