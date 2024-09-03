АвтоВАЗ решил повысить зарплаты сотрудников

АвтоВАЗ повысил зарплаты работников на 5%. Глава автогиганта Максим Соколов заявил, что причинами этого решения стали работа коллектива под давлением санкций, а также успешное выполнение производственных планов. Как выяснила редакция Quto, нынешняя индексация коснётся персонала не только самой компании, но также дочерних обществ.

© Quto.ru

С 1 сентября проиндексировал зарплаты и автозавод «Урал». Сотрудникам автозавода, а также торгового, закупочного и противопожарного подразделений оклады повысили на 7%. Для социального комплекса индексация составила 9%, а для энергетического — 10%.

Ранее стало известно, что Ульяновский автозавод также повышает оклады персонала. Правда, это случится месяцем позже: с 1 октября производитель внедорожников повысит часовые тарифные ставки и должностные оклады основным и вспомогательным рабочим. Размер повышения — те же 5%.

В Набережных Челнах пошли дальше. Чтобы удержать работников и привлечь новых, руководство компании действует «по советской системе»: КамАЗ решил выдавать работникам жильё. В городе сейчас строительство трёх 18-этажных домов на 179 квартир каждый.