Названы регионы с низкими ценами на автомобили с пробегом

В каждом из регионов есть марки и модели авто с пробегом, цены на которые выгодно отличаются от других областей. Сервис "Авто.ру Бизнес" провёл анализ и составил подборки таких машин, их приводят "Известия".

© Российская Газета

Упор в исследовании сделан на перепродажу. Так, если дилеры Центрального федерального округа выкупят BMW X5 и Hyundai Sonata в Cеверо-Западном федеральном округе и перепродадут в своём регионе, то могут получить на 6-7% выше доходности (процент повышения доходности без учёта затрат на доставку автомобиля из одного региона в другой). При выкупе BMW X3 в Приволжском федеральном округе маржа может быть выше в среднем на 5% при реализации в ЦФО.

Выкупленные в ЦФО автомобили верхнего ценового сегмента выгоднее продавать в Приволжском федеральном округе: например, Volvo XC90 добавит 15% доходности, Mercedes-Benz GLE - 10%.

Также модели из ЦФО можно перегнать для перепродажи в Южной федеральном округе, сегмент аналогичный, но доходность выше, чем в ПФО: GLE - 19%, хэтчбек Mini - 14%, Porsche Cayenne - 9%.

Дилерам Уральского федерального округа стоит обратить внимание на шведские и немецкие иномарки из Центрального округа: Volvo XC90 можно продать выгоднее на 39%, Volvo XC60 - на 24%, Audi Q7 - на 20%.

Ситуация с выгодной покупкой для перепродажи в ЦФО меняется, когда доходим до Сибирского федерального округа: его дилерам лучше ехать за покупками в Северо-Западный федеральный округ, а лучшими моделями для получения прибыли названы BMW X5 (34%) и Mercedes C-Class (25%). Также можно съездить в ПФО за BMW X3 (18%).

В СЗО самым маржинальным для перепродажи стал Renault Logan (16%), выкупленный в Уральском федеральном округе. Также можно пригнать BMW X3 из ПФО - 7%, Audi Q7 - из Центрального ФО.

В Северо-Кавказском федеральном округе наиболее выгодными для продажи является "премиум", выкупленный в ЦФО: Lexus NX добавит 36% к доходу, Mercedes-Benz GLE - 25% и BMW X6 - 22%.