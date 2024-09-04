Jetour установил рекорд по продажам автомобилей в России

Как сообщает пресс-служба российского офиса Jetour, в последний летний месяц россияне купили 3704 автомобиля, что на 4,66 процента больше, чем в июле. Суммарно с января по август дилеры Jetour реализовали 21 716 машин, и с этим результатом бренд вошел в топ-10 самых востребованных в стране, заняв седьмую строчку. Доля Jetour в общем объеме продаж выросла с 2,11 до 2,16 процента.

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Драйвер продаж Jetour в России — кроссовер Dashing, который с начала 2024 года выбрали 9780 россиян (в том числе 1443 — в августе). На втором месте по популярности полноприводный внедорожник T2, продажи которого составили 1324 штуки в августе и 6094 экземпляра с момента выхода на рынок весной этого года.

По состоянию на начало сентября рекомендованные цены на Dashing начинаются от 2 489 900 рублей: модель доступна в двух модификациях, с 1,5-литровым мотором мощностью 147 лошадиных силы в связке с шестиступенчатым «роботом» и с двигателем 1.6 (190 сил) и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. T2 в свою очередь стоит 3 759 000−3 999 000 и предлагается с мотором 2.0 (245 сил), семиступенчатым «роботом» и полным приводом.

Помимо двух перечисленных моделей, Jetour представлен в России кроссоверами X70 Plus (2 999 900−3 299 900 рублей) и X90 Plus (от 3 399 900 рублей за пятиместное исполнение и от 3 889 900 за версию с салоном на семь мест), а до конца осени к ним присоединится и паркетник начального уровня с индексом X50.

Российская премьера Jetour X50 уже состоялась: известно, что его предложат с «базовым» полуторалитровым «атмосферником» мощностью 114 лошадиных сил и пятиступенчатой «механикой». Будет у модели и более мощная модификация с турбомотором того же объема, развивающим 147 сил, и шестиступенчатым преселективным «роботом». Начальная цена — 1 990 000 рублей.