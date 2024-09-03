УАЗ обновил "Профи" без изменения стоимости

С сентября 2024 года все модификации УАЗ "Профи" в базовой комплектации оснащаются светодиодными дневными ходовыми огнями. Как удалось выяснить "Российской газете", модернизация не отразилась на стоимости авто.

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Вместо двух ламп накаливания установлено девять LED-элементов, которые рассчитаны на весь срок эксплуатации, то есть не требуют замены.

"Решение это не только выглядит современнее, но и снижает температуру накала секции, исключая возможность помутнения пластика при эксплуатации", - рассказали о преимуществах светодиодных ДХО на УАЗе.

Семейство "Профи" представлено бортовыми модификациями и в виде фургонов с различными надстройками, с двумя вариантами колёсной базы. Цены на авто стартуют от 1 585 000 рублей с учётом скидки и доставкой до дилера.

УАЗ "Профи" предлагается с задним и приводом и в версиях 4х4, вне зависимости от этого под капотом установлен 150-сильный двигатель ЗМЗ объёмом 2.7 литра, который может работать на бензине, а также на пропан-бутане, коробка передач - 5-ступенчатая "механика".

Ранее "РГ" рассказывала, что УАЗ планирует выпуск обновлений для "Хантера".