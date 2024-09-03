В России начнут продавать новый гибридный седан

В России появится гибридная версия седана Voyah Passion. Редакции Quto удалось встретить «сертификационный» экземпляр на столичной парковке. Легче всего новинку отличить по изменённому бамперу, в который вписана полноценная решётка радиатора. Кроме того, на крышке багажника имеется эффектный светящийся «плавник».

© Quto.ru

Под капотом гибрида скрывается четырёхцилиндровый 1,5-литровый турбомотор отдачей 136 л.с. Его главная задача — зарядка тяговой батареи, но также бензиновый двигатель может «помогать» передним колесам, подключаясь через одноступенчатый редуктор.

© Quto.ru

Но основной привод — это пара электромоторов мощностью 177 и 217 л.с. При этом пиковая отдача всей гибридной системы составляет внушительные 530 л.с. и 790 Нм. В чисто электрическом режиме такой Voyah Passion может проехать 262 км, а в гибридном — 1227 км.

И продолжая тему рыночных новинок. В России появился новый кроссовер за 2 000 000 рублей. Это машина марки VGV, что является дочерним предприятием известного производителя грузовиков Sinotruk.