Старый Volkswagen Golf превратили в 900-сильный драгстер

Старый Volkswagen Golf второго поколения проехал четверть мили за десять секунд. Такой результат модель смогла показать благодаря 900-сильному двигателю. Переоборудованием старого хэтчбека занялся немецкий механик по имени Ким Паетц. Он же выступил в качестве пилота автомобиля на соревнованиях по дрэг-рейсингу. В ходе заездов создателю модифицированного «Гольфа» удалось разогнаться до 240 километров в час. При этом инженер заявил, что это не предел возможностей машины.

© Motor.ru

Под капотом Volkswagen Golf Mk2 находится 2,9-литровый двигатель VR6. При этом инженер оборудовал мотор турбокомпрессором BorgWarner. В результате отдача агрегата составила 898 лошадиных сил и 737 Нм. В качестве трансмиссии создатель использовал пятиступенчатую секвентальную коробку передач. Кроме того, хэтчбек получил современную систему полного привода Volkswagen 4Motion.

Испытать свое детище конструктор решил в гонках на четверть мили, которые проходили недалеко от Берлина. В ходе заездов пилоту удалось проехать дистанцию за 10,07 секунды. При этом максимальная скорость хэтчбека составила 240 километров в час. После соревнований Паетц заявил, что, если ему удастся решить небольшие проблемы со стартовой тягой, его Golf сможет проехать четверть мили за девять секунд.

В середине августа необычное превращение пережил 38-летний Porsche 911. Винтажный спорткар переделали в мощный гибрид.