Европейские автобренды не могут конкурировать с Китаем и Tesla

Европа не может конкурировать с Китаем и Tesla
Немецкие и французские автопроизводители теряют позиции в гонке за сектор электромобилей — им грозит волна закрытий заводов, пишет Bloomberg. Volkswagen AG впервые за свою 87-летнюю историю рассматривает возможность закрытия завода в Германии, рискуя нарваться на конфликт с профсоюзами. Этот шаг отражает глубокие проблемы, охватившие европейскую автомобильную промышленность.
После многих лет игнорирования избыточных мощностей и падения конкурентоспособности действия немецкого автогиганта положат начало более строгому подходу к бизнесу. Причины кризиса очевидны: Европе тяжело конкурировать с китайскими конкурентами и американской Tesla в области электромобилей.
«Самое печальное для ЕС в том, что вслед за уходом (или сокращением) большого бизнеса сократятся и налоговые поступления», — предупреждает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.