Европейские автобренды не могут конкурировать с Китаем и Tesla

Немецкие и французские автопроизводители теряют позиции в гонке за сектор электромобилей — им грозит волна закрытий заводов, пишет Bloomberg. Volkswagen AG впервые за свою 87-летнюю историю рассматривает возможность закрытия завода в Германии, рискуя нарваться на конфликт с профсоюзами. Этот шаг отражает глубокие проблемы, охватившие европейскую автомобильную промышленность.

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После многих лет игнорирования избыточных мощностей и падения конкурентоспособности действия немецкого автогиганта положат начало более строгому подходу к бизнесу. Причины кризиса очевидны: Европе тяжело конкурировать с китайскими конкурентами и американской Tesla в области электромобилей.