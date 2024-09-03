У внедорожника Tank 500 в России появилась суровая версия AT35 от Arctic Trucks

Как водится, новый вариант отличился еще более брутальным обликом и увеличенным дорожным просветом. Цена уже объявлена.

Российское подразделение исландской тюнинговой фирмы Arctic Trucks продолжает пополнять свое портфолио – на этот раз экстремальную версию с индексом AT35 получил рамный внедорожник Tank 500. Кстати, это уже четвертая модель китайского концерна Great Wall в местной гамме: ранее в Arctic Trucks прокачали младший вездеход Tank 300, пикапы Wingle 7 и Poer.

У Tank 500 AT35 стандартный набор доработок. Изменены геометрия кузова в передней и задней части и геометрия штатных порогов, модифицированы передние кронштейны крепления кузова к раме. Как сообщили в компании, внедорожник также имеет усиленную подвеску с лифтом и «широким диапазоном регулировки жесткости амортизаторов».

«Пятисотому» еще достались 35-дюймовые пневматические шины и фирменные диски Arctic Trucks из алюминиевого сплава. Наконец, в арсенале модели значатся окрашенные в цвет кузова расширители колесных арок, фирменные передние и задние подкрылки, брызговики и эмблемы с названием тюнинговой фирмы. Модифицированные элементы кузова получили трехслойную антикоррозийную защиту.

Дорожный просвет Tank 500 AT35 составляет 279 мм против 224 мм у обычной модели. Угол въезда – 34 градуса, съезда – 31 градус (у стандартного «пятисотого» — 29,6 и 24 градуса соответственно).

Двигатель перешел с конвейерного Tank 500 – это бензиновый турбированный V6 3.0 мощностью 299 л.с., который работает в паре с девятиступенчатым автоматом.

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Цена готового Tank 500 Arctic Trucks AT35 – от 7 849 000 рублей. При покупке можно воспользоваться финансовыми программами (лизинг, кредит, trade-in). Продажи хардкорной версии будут осуществляться по всей стране, при этом особый вариант можно заказать дистанционно – через местный сайт фирмы. Все изменения конструкции оформляются «в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в ЕАЭС» (доработки и дополнительное оборудования вносятся в ЭПТС).