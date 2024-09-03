Бренды Nio, Li Auto, XPeng и BYD нарастили поставки электромобилей

Четыре китайских бренда всё активнее продвигаются на мировом авторынке. Общие поставки трёх китайских автопроизводителей составили 82 334 электромобилей, что превышает более чем на 20% данные августа 2023 года. За восемь месяцев года общие поставки составили около 493 тысяч электрокаров, что на 34%, чем за тот же период прошлого года.

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Так, Nio отгрузил 20 176 автомобилей, что на 4% больше, чем в августе прошлого года. Эксперты отмечают, что объем поставок бренда уже четвёртый месяц подряд превышает 20 тысяч машин.

Рост Li Auto составил 38% относительно прошлого августа. В количественном выражении это 48 122 единицы. Ранее в компании заявляли о планах поставки 150 тысяч машин в третьем квартале. Таким образом, в сентябре нужно будет продать не менее 51 тысячи электромобилей, с учётом данных за июль-август этого года.

Компания XPeng увеличила свои показатели всего на один процент. Августовские поставки клиентам составили 14 036 машин. За квартал было запланировано продать около 43 тысяч машин, а это значит, что в сентябре нужно отправить клиентам около 18 тысяч электрокаров. Рекордсменом по поставкам электрокаров оказался BYD — до 370 084 единиц, а это значит рост на 35%.

Ранее эксперты рассказали, что нужно сделать сразу после покупки китайской машины. Российский авторынок наполнен китайскими автомобилями разных брендов. Стало известно, что поможет владельцу «китайца» избежать неприятностей и наслаждаться новым автомобилем.