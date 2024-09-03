Ситуация на российском авторынке внушает оптимизм

Авторынок России показывает значительный рост по большинству показателей. Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало отчёт, из которого следует, что за восемь месяцев этого года российский рынок новых машин составил 1,17 миллиона единиц, что на 52% больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда было продано чуть больше 773 тысяч машин.

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На 32% выросло количество новых автомобилей, произведенных в РФ, — 516 100 единиц. На 86% увеличились продажи электромобилей — 13 800 единиц, из которых доля российских электрокаров — 19%. В 2023 году показатель был чуть выше — 22%.

Легковых машин за восемь месяцев года было продано 994 600 единиц, что на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого количества 146 400 единиц пришлось на продажи в августе, что на 35% больше относительно этого же месяца год назад, и на 9% больше, чем в июле 2024 года, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что в России вырос интерес к проверке историй возрастных и премиальных машин. Наибольшая доля запросов приходится на машины стоимостью от 500 тысяч до миллиона рублей — 31,07% от всех проверок. Следующий по популярности запрос — автомобили от одного до двух миллионов рублей — 27,53% запросов. Это на 2,71% больше, чем в тот же период прошлого года. На третьем месте — машины до 500 тысяч рублей составляют — 23,52%.