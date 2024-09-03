На аукцион выставлен редкий прототип Ford GT. Таких лишь два в мире

На аукцион Mecum, который пройдёт с 4 по 7 сентября в Далласе, выставлен тестовый прототип Ford GT 2006 года. У компании было два таких прототипа, но лишь один из них доступен на рынке.

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Автомобиль сыграл важную роль в развитии модели и обладает уникальной силовой установкой. Под капотом у машины штатный 5,4-литровый V8, однако благодаря перепрограммированному электронному блоку управления мощность двигателя выросла с 550 до 633 лошадиных сил.

Ford GT появился в середине 2000-х как наследник спорткара GT40, четыре года подряд побеждавшего в «24 часах Ле-Мана» в 1960-х. Ford GT удалось продолжить славные традиции своего предшественника: в 2016 году Джоуи Хэнд, Дирк Мюллер и Себастьен Бурде принесли этой модели победу в зачёте LMGTE Pro суточного марафона на кольце «Сарте».

Отметим также, что в ноябре прошлого года на трассе «Сонома» дебютировал Ford GT Mk IV — обновлённый трековый вариант автомобиля.