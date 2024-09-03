Lincoln готовит две новые модели

Lincoln работает над двумя новыми моделями. В ходе дилерской конференции, прошедшей в США, компания Lincoln анонсировала обновление модельного ряда. Заявлены как минимум две машины для американского рынка, однако пока неясно, будут ли это принципиально новые модели или же модернизированные версии существующих. Так или иначе, Lincoln продолжает наращивать продажи: в США по итогам семи месяцев марка реализовала почти на четверть больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года.

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На сегодняшний день линейка Lincoln в США включает четыре модели, и все они принадлежат к сегменту SUV: это Navigator и Aviator, которые недавно обновились и перешагнули в 2025 модельный год, а также Nautilus и Сorsair. Последний скоро снимут с производства, это произойдет уже в следующем году. Стоит отметить, что Lincoln остается одним их немногих, у кого в арсенале по-прежнему нет электромобилей.

В период с января по июль 2024 года Lincoln реализовал на 23 процента больше автомобилей, чем за семь месяцев 2023-го, увеличив долю на рынке на один процент. По итогам года у компании есть все шансы продать более 100 тысяч машин впервые с 2020-го. Для сравнения: в сложный для компании 2023 год американцы купили меньше 82 тысяч машин.

Самая продаваемая модель Lincoln в США — это кроссовер Nautilus, который производят на совместном предприятии Changan-Ford в Китае и импортируют на американский рынок. За первую половину 2024 года реализовано 17,5 тысячи таких машин, и в общем объеме продаж Lincoln доля Nautilus составляет 36 процентов.

Это особенно иронично на фоне того, что американские власти называют китайские автомобили угрозой национальной безопасности и вводят заградительные пошлины на электромобили из КНР.