Эксперт рассказал о значении и трендах красивых автономеров

Профессиональный подборщик, эксперт сервиса «Автокод» и ведущий ютуб-канала «Советы автоподборщика» Игорь Шагапов рассказал о том, как значение автомобильных номеров, числовых комбинаций и буквенных сочетаний влияет на автомобилистов, а также, стоит ли специально покупать «красивые» номера.

© АвтоКод

– Когда-то в 90-е годы госрегистрационные знаки имели очень большое значение. И каждый из автомобилистов стремился заполучить себе номера с тремя одинаковыми цифрами или буквами, с определенными сериями и сочетаниями знаков. То есть такими, как, например, ЕКХ: расшифровывалось «еду как хочу». Также были правительственные номера – всем было известно, что администрация города или района покупала (или им предоставляли) серии из номеров с буквами ААА. Также были отдельные серии для специализированных структур (МВД, ФСБ), – рассказывает Игорь Шагапов.

Все это, к счастью, ушло в прошлое, считает эксперт. И сейчас даже государственные службы получают обычные номера с рандомными цифрами и буквами. Сегодня наличие «красивых» номеров никакой привилегии на дороге не дает.

– Если вы получите «блатные номера», у вас не будет никакого преимущества, вам никто не будет дополнительно уступать. Единственное, что осталось, – это некоторые фанатские названия, сочетания. Например, любой субарист душу продаст за номера из трех пятерок, как было на раллийных автомобилях Subaru, – поясняет автоподборщик.

Профессионалы авторынка сходятся во мнении, что сегодня каждый сам решает, покупать ли ему номера с подобными номерами, так как ни дополнительных привилегий, ни дополнительных проблем от этого нет. Стоят такие номера достаточно дорого. Сегодня за номера в три шестерки (или просто какие-то интересные буквенные серии) продавцы просят по 250-300 тыс. рублей, а «зеркальный» номер может стоить от 15 до 30 тыс. рублей.

– Сегодня мы видим тенденцию не на обладание тремя одинаковыми буквами или цифрами в номерных знаках автомобиля, а на использование в номере букв, подходящих под инициалы владельца. Это целый тренд. Естественно, такая покупка может обойтись «в копеечку». При этом общая тенденция сейчас говорит о том, что таких желающих становится все меньше. Теперь на первый план выходят совсем другие, более масштабные проблемы автомобильного рынка, – говорят аналитики сервиса по подбору и проверки автомобилей с пробегом «Автокод».

С помощью «красивого» автомобильного номера можно не только привлечь внимание на дороге, но и проверить штрафы ГИБДД через сервис «Автокод». Имеющуюся задолженность можно сразу же погасить. Квитанция об оплате придет на e-mail. В первые 20 дней на оплату штрафов действует скидка 50%.